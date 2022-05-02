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Рамазан и Медина стали самыми популярными в апреле именами для новорожденных в РК
2 Мая 2022 13:14
Рамазан и Медина стали самыми популярными в апреле именами для новорожденных в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В священный месяц Рамазан в Казахстане родились 1085 мальчиков по имени Рамазан и 430 девочек по имени Медина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Национального бюро статистики, вторым по популярности именем среди мальчиков стало Айсултан. Это имя было дано 248 мальчикам. Тройку лидеров замкнуло имя Алихан – его получили 174 мальчика.

Самым распространенным именем среди девочек стало Медина. В апреле это имя выбрали родители для 430 новорожденных дочерей. На втором месте – Раяна. Это имя будут носить 383 девочки. Имя Аиша, данное 343 девочкам, стало третьим по популярности в апреле.

В целом, статистика за последний месяц показывает, что младенцам часто дают мусульманские имена. Например, распространены такие имена, как Али, Ислам, Мухаммад, Муслим, Динмухаммед, Амина, Ясина, Фатима.

В этом году священный месяц Рамазан начался 2 апреля и продлился до 1 мая. Пост длился 30 дней. Сегодня, 2 мая, мусульмане празднуют Ораза айт.


Автор:
Корреспондент

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