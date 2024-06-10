Ралли «Пекин-Париж» прошло по территории Казахстана

Около 100 автомобилей и 16 машин поддержки отправились от Великой китайской стены вблизи Пекина 18 мая и финишируют в Париже 23 июня. Маршрут протяженностью 14500 км проходит через Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузию, Турцию, Грецию, Сан-Марино, Италию и Францию. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на АО «НК «KazakhTourism».

В этом году при поддержке и сопровождении Национальной ассоциации индустрии туризма по территории Казахстана прошло культовое ралли «Пекин-Париж». — B «Peking Paris Motor Challenge» принимают участие около 200 спортсменов из 27 стран мира. Это ралли считается самыми сложными регулярными ралли на длинные дистанции в мире. Мероприятие предназначено для довоенных и классических автомобилей и проводится по разрешению FIVA (Международная федерация старинных автомобилей). Цель ралли — изучение как местности, так и культуры всех стран, которые посещают по пути участники мероприятия. В Казахстан участники попали в конце мая через контрольно-пропускной пункт «Нур Жолы» (РК) — «Хоргос» (КНР). По территории Казахстана маршрут следовал через Алматы, далее пролегал через Шымкент и Кызылорду. Участники ралли также побывали в лагере вблизи села Акеспе, посетили Аральское море, поселок Бейнеу, Каспийское море, — сообщили в нацкомпании.

После чего участники ралли на пароме отправили через порт Курык машины, а сами полетели на чартерном самолете через аэропорт города Актау.

Фото: KazakhTourism

Фото: Kazakh Tourism

Ралли «Пекин-Париж» — не просто ралли, а один из старейших маршрутов в мире, зародившийся в 1907 году. Каждые три года Лондонская ассоциация Endurance Rally Association (ERA) оживляет эту традицию, позволяя участвовать только автомобилям старше 1976 года. Paris Motor Challenge являет всемирным проектом, его обслуживают множество людей из разных стран.

— 2024 год объявлен Годом казахстанского туризма в Китае. В течение года запланировано проведение более 30 мероприятий, включающие в себя проведение тематических недель по видам туризма Казахстана, презентации ТОП-20 отечественных дестинаций в семи крупных городах Китая (Пекин, Сиань, Шанхай, Урумчи, Гонконг, Ханчжоу, Чэнду), а также ряд других крупных проектов по продвижению туристского потенциала Казахстана в Китае. Ожидается увеличение потока посетителей из КНР до 500 тысяч человек по итогам года, — добавили в АО «НК «KazakhTourism»..

Фото: Kazakh Tourism