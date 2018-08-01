Ракрыты обстоятельства гибели охранника рудника в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские полицейские рассказали об обстоятельствах гибели охранника ТОО «Азия Қорғау», работавшего на объекте АО «ГМК «Казахалтын», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДВД Акмолинской области, 37-летний житель Астаны, работающий охранником ТОО «Азия Қорғау», погиб в результате ДТП на следующий день после нападения на рудник Жолымбет.

«28 июля 2018 года в 23:30 на автодороге «Жолымбет-Пригородное», в 7 км от поселка Шортанды, на неосвещенном участке 32-летний водитель автомашины Mitsubishi, в АО ГМК «Казахалтын», возвращаясь с работы, совершил наезд на пешехода, движущегося во встречном направлении - 37-летнего жителя Астаны, работавшего охранником в охранной фирме «Азия Қорғау». В результате ДТП последний скончался», - рассказали в пресс-службе ДВД Акмолинской области.

По факту возбуждено досудебное производство по ч. 3 ст. 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Напомним, ранее сообщалось, что при исполнении служебных обязанностей в ходе нападения на рудник «Жолымбет» погиб охранник.