Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: 15 °С
Алматы: 21 °С
USD 348.21 EUR 406.81
RUB 5.56 CNY 51.23
Скачать

Ракрыты обстоятельства гибели охранника рудника в Акмолинской области

2 Августа 2018 02:39 157
Поделиться:
Ракрыты обстоятельства гибели охранника рудника в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские полицейские рассказали об обстоятельствах гибели охранника ТОО «Азия Қорғау», работавшего на объекте АО «ГМК «Казахалтын», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

В ходе нападения на рудник в Акмолинской области погиб охранник
Сход вагонов с летальным исходом - причиной могут быть ж/д пути В Швеции похищены королевские драгоценности

По информации пресс-службы ДВД Акмолинской области, 37-летний житель Астаны, работающий охранником ТОО «Азия Қорғау», погиб в результате ДТП на следующий день после нападения на рудник Жолымбет.

«28 июля 2018 года в 23:30 на автодороге «Жолымбет-Пригородное», в 7 км от поселка Шортанды, на неосвещенном участке 32-летний водитель автомашины Mitsubishi, в АО ГМК «Казахалтын», возвращаясь с работы, совершил наезд на пешехода, движущегося во встречном направлении - 37-летнего жителя Астаны, работавшего охранником в охранной фирме «Азия Қорғау». В результате ДТП последний скончался», - рассказали в пресс-службе ДВД Акмолинской области.

По факту возбуждено досудебное производство по ч. 3 ст. 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Напомним, ранее сообщалось, что при исполнении служебных обязанностей в ходе нападения на рудник «Жолымбет» погиб охранник.

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Акмолинская область, Происшествия,
Поделиться:

Автор:

Оксана Матасова

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Архив