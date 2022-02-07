Раковую опухоль удалили без вскрытия впервые в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Раковую опухоль удалили без вскрытия впервые в Нур-Султане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президентской клиники.

Четыре месяца назад Жанат Кузденова проходила обследование в Президентской клинике. По словам женщины она не чувствовала какого-то беспокойства, просто решила посетить клинику для профилактики. В ходе обследования у женщины выявили образование. Образец взяли на биопсию, после которой выяснилось, что у Жанат развивается рак.

«По результатам обследования у меня выявили опухоль. Врач-эндоскопист Женисбек Тынкозиев провел консультацию со мной и предложил провести операцию эндоскопический, что есть возможность избежать полостную операцию. Конечно же, были риски. Но операция была единственным верным решением, и я доверилась профессионализму врача. Послеоперационный период прошел хорошо, следовала рекомендациям врача. Прошло 4 месяца, я чувствую себя отлично» - поделилась Жанат.

Операцию провели эндоскопическим методом. У пациентки образовалась злокачественная опухоль в прямой кишке. Врач-эндоскопист Президентской клиники удалил ее без вскрытия, через естественное отверстие на теле.

«Мы провели обследование и по их результатам я увидел возможность провести операцию эндоскопическим методом. К сожалению, не все пациенты подходят для такой операции. Все выясняется по результатам обследования», - рассказал врач-эндоскопист Женисбек Тынкозиев.

Благодаря тому, что операцию провели без вскрытия, пациентку выписали спустя два часа после окончания операции. Через три месяца было проведено повторное обследование. Результаты обследования приятно удивили.

«Мы внимательно обследовали место, где удалили опухоль. Прошло три месяца, а такое ощущение, будто операцию делали год назад. Такой результат не может не радовать», - поделился Женисбек Тынкозиев.

Как отмечает Женисбек Тынкозиев, эндоскопическим методом можно удалить опухоли малых размеров, которые прогрессируют на ранних стадиях. Поэтому доктор рекомендует регулярно обследоваться и следить за своим здоровьем.