Ракетный удар в Кабуле был нацелен против смертника, подтвердили в Пентагоне

Пентагон подтвердил, что американские военные нанесли ракетный удар по Кабулу. Ракета, выпущенная дроном, была нацелена на находившегося в автомобиле смертника афганского филиала группировки «ИГ» (запрещена в РК), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.

По данным США, он был на пути к аэропорту Кабула, где намеревался устроить теракт.

«Мы уверены, что попали в поставленную цель», - заявил в интервью американской телекомпании CBS (партнера «Би-би-си») представитель вооруженных сил США.

«Первоначальные данные говорят о том, что жертв среди гражданского населения нет. Повторные взрывы свидетельствуют о том, что в автомобиле находилось значительное количество взрывчатых веществ», - добавил он.

Представитель «Талибана» (запрещен в РК) также подтвердил, что США нанесли удар по автомобилю смертника, сообщет агентство Ассошиэйтед пресс.

Напомним, сегодня в районе аэропорта Кабула прогремел взрыв.