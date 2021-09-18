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    08:08, 18 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Ракетный удар по семье афганцев в Кабуле был трагической ошибкой, признали в США

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    ВАШИНГТОН. ВВС - КАЗИНФОРМ - США признали, что в результате удара беспилотника в Кабуле за несколько дней до вывода войск США погибли 10 ни в чем не повинных людей. Расследование Центрального командования США показало, что беспилотник ударил по машине сотрудника гуманитарной миссии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.

    Погиб он сам и девять членов его семьи, в том числе семеро детей. Младшему ребенку, Сумайе, было всего два года (ранее сообщалось, что погибли шестеро детей)

    Произошло это через несколько дней после теракта в аэропорту Кабула, на фоне хаотичной эвакуации, происходившей после стремительного возвращения талибов к власти.

    Это была одна из последних операций американских военных в Афганистане перед завершением их 20-летнего присутствия в стране.

    По словам генерала Центрального командования США Кеннета Маккензи, американская разведка следила за машиной сотрудника гуманитарной организации в течение восьми часов, полагая, что он был связан с боевиками местного отделения группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России).

    Автомобиль заезжал на территорию объекта, имевшего отношения к ИГ, и его передвижения соответствовали другим разведывательным данным о планах террористической группы по нападению на аэропорт Кабула.

    В какой-то момент беспилотный летательный аппарат увидел, как люди загружали что-то, что выглядело как взрывчатка, в багажник автомобиля. Впоследствии оказалось, что это были емкости с водой.

    Генерал Маккензи назвал удар трагической ошибкой.

    Дрон атаковал машину, когда ее водитель Замайри Акмади подъехал к своему дому в 3 км от аэропорта.

    Второй взрыв, прозвучавший вслед за ударом с дрона, как первоначально заявили американцы, был доказательством того, что в машине действительно находилась взрывчатка.

    Но, как показало расследование, скорее всего это был взорвавшийся баллон с пропаном, стоявший рядом с машиной.

    Военные США находились в состоянии повышенной готовности после того, как 26 августа террорист-смертник убил у аэропорта в Кабуле более 100 мирных жителей и 13 военнослужащих США. Ответственность за теракт взяло на себя «Исламское государство».

    Родственники жертв удара с американского дрона сообщили Би-би-си, что погибшая семья подавала заявку на эвакуацию в США и ждала телефонного звонка с предложением ехать в аэропорт.


    Теги:
    Афганистан Происшествия Мировые новости
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