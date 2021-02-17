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Ракетный обстрел в Ираке: в ООН призвали наказать виновных

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
17 Февраля 2021, 08:30
Ракетный обстрел в Ираке: в ООН призвали наказать виновных

БАГДАД. КАЗИНФОРМ - Район аэропорта Эрбиля подвергся ракетному обстрелу в понедельник вечером. Глава Миссии ООН по оказанию содействия Ираку Джанин Хеннис-Пласшерт осудила ракетный удар, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Новости ООН».

В отношениях Багдада с Эрбилем – административным центром иракского Курдистана – остается много вопросов, от решения которых зависит стабильность во всем Ираке, заявила членам Совбеза ООН Джанин Хеннис-Пласшерт.

«Подобные безрассудные попытки усилить напряженность представляют серьезную угрозу стабильности в Ираке, – предупредила представительница ООН, осуждая ракетный обстрел административного центра Курдистана, – очень важно, чтобы Эрбиль и Багдад могли наладить тесное сотрудничество для наказания виновных».

По данным прессы, в ночь на вторник нападениям подверглась военная база США и коалиционных сил в Эрбиле. Сообщается об одном погибшем и раненых.

Безопасность – далеко не единственная проблема, которую приходится решать иракским властям. Как сообщила членам Совета Безопасности Джанин Хеннис-Пласшерт, в Багдаде готовятся к парламентским выборам, налаживают отношения с Курдистаном, продолжают бороться с пандемией, преодолевать экономический кризис и стремятся обуздать коррупцию.

По ее словам, экономическое положение удалось несколько поправить в связи с ростом доходов от нефти – «правительство получило, таким образом, передышку»: появилась хотя бы возможность выплатить зарплаты госслужащим. Однако, как отметила представительница ООН, для долгосрочного решения проблемы необходимо провести реформы – ослабить зависимость экономики от продажи сырья, сократить непомерно разроссшийся госаппарат и укрепить борьбу с коррупцией.

Еще один важный фактор стабильности – диалог между Багдадом и Эрбилем, в том числе по вопросам распределения доходов от продажи нефти и территориальных споров. По мнению Хеннис-Пласшерт, переговоры по этим проблемам в настоящее время политизированы и не способствуют установлению доверительных отношений. «Укрепление федеральной системы Ирака требует компромисса с обеих сторон, а также выполнения провозглашаемых лозунгов», – подчеркнула она.

Представительница ООН сообщила также о том, что парламентские выборы перенесены в Ираке на 10 октября и пройдут на четыре месяца позже, чем планировалось. Она призвала власти срочно принять закон о Федеральном верховном суде, который должен утвердить результаты голосования, а также обеспечить для всех кандидатов условия для проведения предвыборной кампании.


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