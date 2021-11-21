Ракета «Союз» с грузовым кораблем и модулем «Причал» установлена на стартовой площадке Байконура

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Сегодня ракета - носитель «Союз-2.1б» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс М-УМ» и узловым модулем «Причал» была установлена на стартовом комплексе площадки № 31 («Восток») космодрома Байконур, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Это означает, что до старта осталось три дня. Запуск космического грузовика «Прогресс М-УМ» с узловым модулем «Причал» на ракете-носителе «Союз-2.1б» назначен на 24 ноября 2021 года, в 19:06 часов по времени Нур- Султана.

Новый модуль «Причал» предназначен для наращивания технических и эксплуатационных возможностей российского сегмента Международной космической станции. Он будет пристыкован к надирному узлу многоцелевого лабораторного модуля «Наука», сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Кроме того, корабль-модуль должен также доставить на борт МКС около 700 кг различных грузов, среди которых ресурсная аппаратура и расходные материалы, средства водоочистки, медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, средства технического обслуживания и ремонта, а также стандартные рационы питания для работающих на орбите космонавтов, в том числе и для экипажа «Союз МС-20», который полетит в космос 8 декабря 2021 года.