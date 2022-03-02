Ракета «Союз-2» с группировкой спутников One Web установлена на стартовом комплексе Байконура

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Сегодня, 2 марта 2022 года, ракета-носитель «Союз 2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и новой группировкой европейских спутников связи One Web была вывезена из монтажно-испытательного корпуса и установлена на стартовом комплексе Байконура, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ракета уже установлена в стартовую систему, сведены колонны обслуживания. Специалисты сегодня проведут испытания космических аппаратов, разгонного блока и ракеты-носителя, а также проверяется взаимодействие бортовой аппаратуры и наземного оборудования, отмечает пресс-служба Роскосмоса.

Как сообщалось, пуск ракеты-носителя «Союз 2.1б» с очередной партией спутников быстрого интернета One Web запланирован на 5 марта 2022 года в 04:41 по времени Нур-Султана с 31-ой площадки космодрома Байконур.

На текущий момент времени OneWeb осуществила уже 13 пусков ракет: два с Французской Гвианы, пять с Байконура и шесть с космодрома Восточный.

В течение первого месяца весны с Байконура состоится еще один пуск. Как сообщалось, 18 марта в 21:55 по времени Нур-Султана со стартового комплекса «Восток» (площадка № 31) космодрома Байконур к Международной космической станции отправится экипаж МКС-67. Космонавты прибыли на космодром Байконур и приступили к тренировкам.