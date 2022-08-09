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Ракета «Союз 2.1б» с иранским спутником ДЗЗ запущена с космодрома Байконур
9 Августа 2022 13:00

Ракета «Союз 2.1б» с иранским спутником ДЗЗ запущена с космодрома Байконур

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Сегодня в 11:52 по времени Нур-Султана с площадки космодрома Байконур №31 осуществлен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с группировкой спутников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось ранее, ракете-носителю «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» предстоит вывести на орбиту космический аппарат дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Хайям» по заказу Исламской Республики Иран и 16 малых космических аппаратов, созданных российскими ведущими вузами, коммерческими компаниями и некоммерческими организациями для научных и технологических исследований.

По информации служб космодрома, пуск прошел в штатном режиме. После планового отделения ступеней ракеты-носителя, разгонный блок «Фрегат» выведет спутники на заданные орбиты.


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