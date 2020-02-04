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Ракета со спутниками  OneWeb установлена на стартовом комплексе Байконура

Автор:  
Сара Кабикызы
4 Февраля 2020, 13:30
Ракета со спутниками  OneWeb установлена на стартовом комплексе Байконура

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – Менее трех суток осталось до запуска с космодрома «Байконур» ракеты-носителя (РН) «Союз 2.1б» с разгонным блоком «Фрегат-М» и британскими спутниками связи OneWeb, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вывоз и установка ракеты «Союз 2.1б» на стартовом комплексе № 31 площадки космодрома «Байконур» состоялись в соответствии с решением государственной комиссии. В течение нескольких дней до старта будут проводиться автономные испытания систем и агрегатов полезной нагрузки, ракеты-носителя и стартового комплекса, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

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Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат-М» и 34 спутниками OneWeb запланирован на 7 февраля 2020 года в 03:42:41 по времени Нур-Султана.

Отделение разгонного блока от третьей ступени рассчитано на десятой минуте после старта. В течение следующих 3,5 часов в соответствии с циклограммой полета космические аппараты будут отделяться от разгонного блока «Фрегат-М».

Как сообщалось, это будет первый пуск с Байконура в 2020 году.


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