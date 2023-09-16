Ракета с кораблем «Союз МС-24» стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-24» и тремя членами экипажа стартовала с площадки номер 31 («Восток») космодрома Байконур, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Примерно через девять минут корабль вывели на орбиту. Полет до станции пройдет по двухвитковой схеме сближения. Ожидается, что «Союз МС-24» причалит к модулю «Рассвет» (МИМ-1) российского сегмента станции примерно в 21:57 мск.

На корабле к МКС отправятся заместитель начальника ЦПК им. Ю.А. Гагарина - командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко, который станет четвертым спецкором ТАСС на орбите, космонавт Николай Чуб, астронавт NASA Лорел О’Хара.

О’Хара вернется на Землю весной 2024 года на «Союзе МС-24», а миссия Кононенко и Чуба продлится до сентября 2024 года, после чего они вернутся на Землю на «Союзе МС-25». Предполагается, что в рамках годовой экспедиции Кононенко может стать первым землянином, пробывшим в космосе более тысячи суток.