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Ракета «Протон-М» с двумя спутниками установлена на стартовом комплексе Байконура

5 Октября 2019 14:40
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Ракета «Протон-М» с двумя спутниками установлена на стартовом комплексе Байконура

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Сегодня на Байконуре состоялся вывоз и установка ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» на стартовый комплекс № 200 площадки космодрома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Российской ракете «Протон-М» предстоит вывести на орбиту два космических аппарата - телекоммуникационный спутник Eutelsat 5 West B и технологический спутник Mission Extension Vehicle-1, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Eutelsat 5 West B - спутник Ku-диапазона, который будет располагаться в точке 5 градусов западной долготы и будет ориентирован преимущественно на рынки Франции, Италии и Алжира. Он будет обеспечивать непрерывную работу и улучшенное качество для вышеуказанных рынков в Ku-диапазоне нагрузки 35, эквивалентном транспондерам частотой 36 МГц, подключенным к трем зонам обслуживания. Переключаемые диапазоны также позволят увеличить коммерческую гибкость.

Компания Northrop Grumman изготовила космический аппарат Mission Extension Vehicle-1 (MEV-1), который впервые позволит оказывать услуги по продлению срока службы спутников, оказываемые 100%-ной дочерней компанией SpaceLogistics LLC. Предполагается, что MEV-1 будет пристыковываться к клиентским спутникам на геосинхронной околоземной орбите, используя существующие возможности спутников в части контроля высоты и ориентации сборки космических аппаратов. В течение своего 15-летнего срока службы MEV-1 сможет пристыковываться и отстыковываться несколько раз, что даст возможность обслуживать несколько клиентских космических аппаратов.

Старт «Протона-М», который будет четвертым с начала 2019 года, запланирован на 9 октября 2019 года в 16:17:56 по времени Нур-Султана.

Сегодня же, в соответствии с графиком работ, после завершения вертикализации ракеты, к ней подведен агрегат обслуживания, и специалисты предприятий Роскосмоса приступили к работам по графику первого стартового дня.

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Ключевые слова: Освоение космоса, Байконур,
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Сара Кабикызы

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