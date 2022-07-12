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Ракета-носитель SpaceX загорелась в ходе испытаний
12 Июля 2022 14:11

Ракета-носитель SpaceX загорелась в ходе испытаний

НЬЮ-ЙОРК. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Ракета-носитель, разработанная компанией предпринимателя Илона Маска SpaceX для пуска космического корабля Starship, загорелась на стартовой площадке при начале испытаний. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Испытания прототипа ракеты-носителя Super Heavy проходили в понедельник по местному времени в штате Техас. Видеозапись с сильным взрывом и последующим пожаром опубликовал в Twitter главный редактор сайта NASASpaceFlight.com Крис Берджин.

Маск отреагировал на это и отметил, что все пошло «не так уж хорошо», а его команда «оценивает ущерб».

«В данном случае проблема произошла при тесте запуска двигателя с вращением (у [двигателя] Raptor сложная последовательность запуска). В будущем мы не будем проводить тестовый запуск с использованием 33 двигателей одновременно», - написал Маск в Twitter.

В свою очередь Берджин отметил, что огонь вскоре после взрыва удалось, по всей видимости, потушить, хотя на месте площадки все еще можно видеть дым.

Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек. Прототипы корабля уже несколько раз совершали тестовые полеты с возвращением на Землю, однако пока они проходили в пределах земной атмосферы. Из всех летных испытаний Starship лишь последнее, состоявшееся в мае 2021 года, прошло без разрушения аппарата.


Фото:tass.ru


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