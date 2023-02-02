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Ракета-носитель «Протон-М» установлена на стартовом комплексе Байконура

2 Февраля 2023, 16:43
Ракета-носитель «Протон-М» установлена на стартовом комплексе Байконура

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ – 5 февраля с космодрома Байконур будет проведен первый в этом году космический запуск, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Старт «Протона-М» с разгонным блоком ДМ-03 и спутником «Электро-Л» назначен на 5 февраля в 15 часов 12 минут по времени Астаны.

Сегодня, 2 февраля, ракету-носитель «Протон-М» со спутником «Электро-Л» вывезли из монтажно-испытательного корпуса, и по железнодорожным рельсам доставили на стартовый комплекс 81-й площадки космодрома. Начался третий стартовый день на космодроме.

В течение дня производится вертикализация ракеты, после чего специалисты предприятий Роскосмоса приступят к проверкам и тестированию технического оборудования.

Российские космические аппараты серии «Электро-Л» предназначены для изучения прогнозов погоды, анализа условий для полетов авиации, мониторинга состояния акваторий морей, океанов, чрезвычайных ситуаций.

По информации пресс-службы Роскосмоса, сейчас в группировке космической системы «Электро», функционирующей на околоземной орбите с 2011 года, по целевому назначению используются два спутника — «Электро-Л» № 2 и «Электро-Л» № 3.


Фото: Роскосмос


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