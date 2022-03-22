Рак шейки матки: о факторах риска рассказали врачи СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Врачи Северо-Казахстанской области рассказали, как предотвратить рак шейки майки и можно ли его обнаружить на обычном осмотре у гинеколога, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления здравоохранения, в прошлом году рак шейки матки выявили у 55 женщин, скончались от этого заболевания 14 человек. Всего на учете с разными стадиями заболевания состоят 499 жительниц региона. Более 90% - с 1-й и 2-й стадией.

«Рак шейки матки относится к числу потенциально-предотвратимых заболеваний. Отличается медленным и преимущественно местным ростом, имеет длинный преинвазивный период и является доступным для осмотра органом. Средний возраст заболевших - между 40 и 50 годами. Основным этиологическим фактором рака шейки матки является вирус папилломы человека. Международное агентство по исследованию рака официально объявило ВПЧ 16-го и 18-го типов канцерогенными факторами. Их персистирующее носительство впоследствии приводит к дисплазии шейки матки, которая заканчивается развитием инвазивного рака», - сообщила врач-гинеколог областного онкологического центра Наида Набиуллина.

Женщин с длительной персистентной инфекцией ВПЧ – около 10% от общего числа инфицированных. В течение трех лет у 30% из них в мазках будет обнаруживаться вирусная ДНК, что свидетельствует о прогрессировании папилломавирусной инфекции. Уже через год после инфицирования есть очевидный риск развития дисплазии и онкопатологии в связи с возрастающей агрессивностью вируса.

«К факторам риска развития рака шейки относятся курение, инфицирование вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) и инфекциями, передающимися половым путем, множественные беременности, случаи рака шейки матки в семье, низкий социально-экономический статус. Однако наличие одного или даже нескольких факторов риска еще не означает вероятность развития заболевания. Вероятность приобретения ВПЧ увеличивается в случае начала половой жизни в очень молодом возрасте и наличия несколько половых партнеров», - отметила Н. Набиуллина.

Врач подчеркнула, что профилактика рака шейки матки в большей мере связана с профилактикой папилломавирусной инфекции и других инфекций и должна осуществляться комплексно. Главная роль в первичной профилактики отводится так называемым интервенционным программам, направленным на повышение образования населения, снижение числа сексуальных партнеров, использование барьерной контрацепции, улучшение здоровья - занятия спортом, отказ от вредных привычек.

«Вторичная профилактика включает скрининг. Внедрение цитологического метода скрининга, или ПАП-теста в США, Европе, Австралии за последние 40-50 лет позволило снизить заболеваемость раком на 80-90%. Поскольку переход папилломовирусной инфекции в рак шейки матки занимает 10-15 лет, то цель такого скрининга – диагностировать болезнь на ранней стадии и вылечить ее еще в период предрака. Считают, что если все меры профилактики и лечения предпринять своевременно, то можно достичь 90% выживаемости», - сказала врач.

Если по результатам ПАП-мазка выявляется цитопатология, то женщину направят на дообследование.

«Наиболее многообещающем способом защиты женщин от РШМ является сочетание вакцинации с цитологическим скринингом. Программа вакцинации дает возможность начинать цитологический скрининг в более старшем возрасте и реже проводить обследования. Необходимо знать и помнить, что рак шейки матки – это визуальный вид рака, для обнаружения опухоли или предопухоливого состоянии нет необходимости применять дорогостоящие или инвазивные методы исследования. В этом плане важно воспитывать в женщинах самосознание необходимости плановых визитов к гинекологу», - сказала Н. Набиуллина.