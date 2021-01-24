Рак шейки матки: какие симптомы могут указывать на заболевание

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в прошлом году выявили рак шейки матки у 49 женщин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления здравоохранения, чаще всего рак шейки матки обнаруживают у женщин в возрасте 45-55 лет. Между тем заболевание относится к числу потенциально-предотвратимых заболеваний. Рак шейки матки отличается медленным и преимущественно местным ростом.

«Основным этиологическим фактором рака шейки матки является вирус папилломы человека. Женщин с длительной персистентной инфекцией ВПЧ – около 10% от общего числа инфицированных. Однако в течение трех лет у 30% из них в мазках будет обнаруживаться вирусная ДНК, что свидетельствует о прогрессировании папилломавирусной инфекции. Уже через год после инфицирования есть очевидный риск развития дисплазии и онкопатологии в связи с возрастающей агрессивностью вируса», - рассказала врач-онкогинеколог онкологического центра многопрофильной областной больницы Наида Набиуллина.

Факторами риска развития рака шейки матки являются курение, инфицирование ВИЧ и инфекциями, передающимися половым путем, множественные беременности, случаи рака шейки матки в семье, низкий социально-экономический статус. Врач отметила, что факторы риска увеличивают вероятность развития рака, однако наличие одного из них или даже нескольких еще не означает вероятность развития заболевания.

«Цитологический скрининг признан классическим методом и рекомендован ВОЗ для проведения в масштабах национальных программ. ПАП-мазок - мазок на онкоцитологию, мазок по Папаниколау - во всем мире составляет основу скрининга рака шейки матки. Во время рутинного гинекологического осмотра из поверхностных слоев эпителия шейки матки берется клеточный материал, наносится на предметное стекло, фиксируется и направляется в лабораторию. Если по результатам ПАП-мазка выявляется цитопатология, то женщинам должна быть направлена на последующее дообследование», - проинформировали Н.Набиуллина.

По мнению врачей, наиболее многообещающим способом защиты женщин от рака шейки матки является сочетание вакцинации с цитологическим скринингом.

«Каждая женщина, независимо от возраста, должна знать о необходимости регулярного посещения гинеколога минимум один раз в год даже при отсутствии жалоб. Начальные стадии рака шейки матки могут протекать бессимптомно, зачастую под видом эрозии или лейкоплакии шейки матки. При первых признаках болезни возможно появление водянистых белей из половых путей, контактных кровянистых выделений, например, после интимной близости или гинекологического осмотра, дефекации. Затем появляются боли внизу живота и в пояснице, нарушение мочеиспускания, слабость, подъем температуры. Может ухудшиться аппетит, снизится вес и появится ряд других нехарактерных признаков», - добавила врач-онкогинеколог онкологического центра Ольга Краснопевцева.

Она отметила, что на самой ранней стадии у ряда больных возможно лечение без операции и даже сохранение детородных функций.

«Проводится расширенная радиоволновая конизация шейки матки - глубокое прижигание. Хорошие результаты дает оперативное лечение. В нашем онкологическом центре есть самое современное оборудование для этого лечения и новейшие химиотерапевтические препараты», - отметила врач.

Напомним, в Казахстане проходит неделя по осведомленности рака шейки матки.

Ежегодно в Казахстане почти 660 женщин умирают от рака шейки матки. Об этом сообщила председатель правления Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии (КазНИИОиР) Диляра Кайдарова.

«Эта болезнь стала опасной и в молодом возрасте. И в 28 лет встречаются девушки с раком шейки матки. Пик заболеваемости приходится на возраст от 40 до 44 лет. За 2020 год выявлено 1830 женщин с раком шейки матки. Ежегодно у нас умирает почти 660 женщин, каждый день две женщины умирают от рака шейки матки. Статистика не очень хорошая. Просьба: себя любить и проверяться у онкогинеколога», - сказала Диляра Кайдарова.

Вместе с тем, по ее словам, 80% казахстанских женщин обращаются к врачам с начальной стадией рака шейки матки.

Ранее Диляра Кайдарова отметила, что Казахстан находится в очереди по поставке вакцины против рака шейки матки. Она может поступить в нашу страну только в 2022 году. Она также развеяла миф о вреде вакцины против рака шейки матки.