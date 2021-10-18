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    16:00, 18 Октябрь 2021 | GMT +6

    Рак молочной железы выявили у 65 женщин в ВКО во время скрининга

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – По результатам скрининга в Восточно-Казахстанской области с начала года выявлены злокачественные опухоли у 65 женщин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы регионального филиала «Фонда социального медицинского страхования», в последние годы среди женщин немало заболевших раком молочных желез. Но, есть определенные достижения в своевременном выявлении заболевания и его лечении. Здесь важную роль играют скрининговые исследования.

    «Скрининг дает возможность, используя различные методы исследования, выявлять злокачественные опухоли до появления симптомов. Женщины в возрасте от 40 до 70 лет должны обследоваться один раз в два года. Это исследование проводится бесплатно», – сообщила руководитель отдела контроля качества медицинских услуг Фонда Гульмира Кабдиева.

    В этом году в ВКО по результатам скрининга выявлен рак у 65 женщин, у 650 женщин определены очаги раковых опухолей. Всего в регионе прошли скрининг 58 458 женщин.

    Теги:
    Здравоохранение Восточно-Казахстанская область
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