Рак молочной железы выявили у 459 женщин в Алматы с начала года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - За 8 месяцев в Алматы выявлено 459 женщин, у которых был диагностирован рак молочной железы. 118 женщин узнали о своей болезни благодаря скринингу, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Рак молочной железы на сегодняшний день является самым частым онкологическим заболеванием среди женщин в Казахстане и во всем мире. В Алматы это заболевание стоит на первом месте среди других видов рака.

На ранней стадии рак молочной железы обнаруживают при обследовании - УЗИ молочных желез, маммография, МРТ.

«Первыми симптомами для обращения к специалисту является обнаруженные женщинами любые изменения в молочной железе, такие как: изменение формы молочных желез, изменения состояния цвета кожи (появление эрозий), втяжение или выбухание соска (зачастую проявляется в одной молочной железе), выделения из сосков, втяжения кожи над образованием - симптом «лимонной корки». Уплотнение ткани молочной железы, наличие образований в результате самостоятельного осмотра должны сразу же насторожить женщину», - рассказал заведующий отделения онкомамологии Алматинского онкологического центра Алматы Ерлан Тусупбеков.

По словам врача, самостоятельный осмотр молочных желёз следует проводить регулярно раз в месяц, для того, чтобы оценить обычное их состояние и своевременно обнаружить происходящие в них изменения.

Для женщины наиболее подходящим временем для самообследования является пятый- двенадцатый день от начала менструального цикла. В случае обнаружения ранее отмеченных признаков, необходимо обратиться за консультацией к специалисту.

Как рассказывает Ерлан Тусупбеков, есть факторы риска развития рака молочной железы - возраст, семейный анамнез ( случаи в семье онкологических заболеваний у близких родственников), любое заболевание молочной железы, в том числе и воспалительные заболевания во время кормления, длительное применение гормонозаместительной терапии, отсутствие беременности, поздняя беременность, короткий период кормления грудью или же некормление грудью по разным причинам, травмы молочных желез, злоупотребление алкоголем, и, конечно же, курение.

В нашей стране женщинам предоставлена возможность пройти обследование по программе раннего скрининга рака молочной железы. Проводится он среди женщин от 40 до 70 лет 1 раз в два года. С начала года в мегаполисе скринингом осмотрено 55 тысяч женщин, выявлено 118 случаев рака.

Поэтому, чтобы вовремя распознать болезнь молочной железы, необходимо проходить маммографический скрининг. Сюда входит маммографическое исследование.

«Не бойтесь проходить скрининг, ведь он позволяет нам диагностировать опухоль на ранней стадии, когда еще нет симптомов болезни. Опухоль, диагностированная на ранней стадии, может быть излечена полностью. На более поздних стадиях, когда уже имеются симптомы заболевания и есть вероятность распространения опухоли, - лечение заболевания усложняется. Берите ответственность за свое здоровье. Ваше здоровье в ваших руках», - резюмирует онколог-маммолог.