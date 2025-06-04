Рак и врожденные аномалии: как загрязненный воздух угрожает генофонду нации

В ходе Правительственного часа в Сенате эксперт представила значения индекса загрязнения воздуха за 2005–2023 годы по 20 промышленным центрам страны.

— Загрязненный воздух в эти годы и в этих городах причинил серьезный ущерб здоровью населения, в особенности беременным, старикам, ухудшал состояние больных и приводил к преждевременным смертям. Самым худшим годом является 2018 год. После этого года ситуация продолжала усугубляться в Караганде, Темиртау, Астане, Алматы, Жезказгане и Актау, — отметила Гульмира Исмагулова.

По ее словам, такие болезни, как рак, врожденные аномалии, неспособность зачатия и вынашивания здоровых детей, проявляются не сразу, а «выстреливают» как результат накопительного эффекта.



— 2018 год был не только самый грязный, но и самый неблагополучный в отношении заболеваемости раком и врожденных аномалий. Если посмотрим 2021 год, то после отмены карантина, заболеваемость раком резко снова идет вверх. Поэтому я здесь, чтобы обратить внимание на то, что постоянное превышение норм загрязнения воздуха — это бомба замедленного действия. Это уничтожает генофонд нации. Поэтому в вопросах перехода на наилучшие доступные технологии (НДТ) я призываю вас проявлять бескомпромиссность, — обратилась эксперт к сенаторам.

Она отметила, что вместе с воздухом в легкие и кровь проникают токсины и канцерогены, которые вызывают быструю утомляемость, ухудшают умственные способности, вызывают рак, проблемы с фертильностью, диабет, астму и много других заболеваний.

— В ВКО заболеваемость раком за последние 5 лет увеличилась на 25%, в Алматы на 23,5%, в Туркестанской области на 22%. Благодаря усилиям здравоохранения, своевременной диагностике и квалифицированному лечению смертность от рака в Казахстане значительно снизилась, но смертность от болезней органов дыхания выросла за 2005–2023 годы, — сообщила Гульмира Исмагулова.

Так, в Атырауской области смертность от болезней органов дыхания увеличилась в 3,2 раза, в СКО и Актюбинской области в 2,6 раза.