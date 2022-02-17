Раимбек Баталов избран исполняющим обязанности председателя президиума НПП «Атамекен»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Члены президиума НПП РК «Атамекен» выбрали исполняющего обязанности председателя президиума на время проведения IX внеочередного Съезда НПП РК «Атамекен», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Палаты.

Исполняющим обязанности станет член президиума Нацпалаты, председатель Форума предпринимателей Казахстана Раимбек Баталов. Председатель президиума будет избран на Съезде НПП РК «Атамекен».

IX Внеочередной Съезд НПП РК «Атамекен» состоится 18 февраля 2022 года. На повестке дня рассмотрят 4 вопроса:

- Об органах управления Национальной палаты;

- О реформировании деятельности Национальной палаты;

- Об актуальных вопросах развития предпринимательства;

- Разное.