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26.10.2019 15:47
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26.10.2019 15:22
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Рахмет, Нью-Йорк! - Димаш Кудайберген с триумфом выступил в шоу Игоря Крутого
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На радость всем фанатам, которые не смогли побывать на концерте, видеофрагменты выступления Димаша опубликованы в его Instagram, передает МИА «Казинформ».
Юбилейный концерт композитора Игоря Крутого «В жизни раз бывает 65» прошел на сцене Barclays Center в Бруклине (Нью-Йорк). Этот концертный зал вмещает 19 тысяч зрителей.
Шоу началось 26 октября в 19.00 по времени Нью-Йорка, что соответствует 06.00 27 октября по времени Нур-Султана.
На одной сцене с Димашем выступали такие звезды эстрады, как Филипп Киркоров, Николай Басков, Сергей Лазарев, Ирина Аллегрова, группа «А-Студио» и другие.
Толпа поклонников встречала Димаша Кудайбергена в аэропорту, а на концерте его выступление вызвало овации.
На своей странице в Instagram казахстанский певец обратился в своим зрителям со словами любви и благодарности. «10 желтоқсанда дәл осы жерде менiң концертiмде кездескенше!» (10 декабря увидимя прямо здесь на моем концерте!»), - написал Димаш.
Ранее сообщалось, что его сольный концерт в Нью-Йорке состоится 10 декабря на той же площадке, в Barclays Center.
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