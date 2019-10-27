+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 9 °С
Алматы: 4 °С
USD 388.92 EUR 432.21
RUB 6.08 CNY 55.00
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Рахмет, Нью-Йорк! - Димаш Кудайберген с триумфом выступил в шоу Игоря Крутого

27 Октября 2019 23:04
Поделиться:
Рахмет, Нью-Йорк! - Димаш Кудайберген с триумфом выступил в шоу Игоря Крутого

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На радость всем фанатам, которые не смогли побывать на концерте, видеофрагменты выступления Димаша опубликованы в его Instagram, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме

Фанаты встретили Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке
Димаш Кудайберген  даст концерты в Краснодаре, Казани и Екатеринбурге Димаш Кудайберген выступит с сольным концертом в Киеве Димаш анонсировал свой новый дуэт на сольный концерт в Санкт-Петербурге

Юбилейный концерт композитора Игоря Крутого «В жизни раз бывает 65» прошел на сцене Barclays Center в Бруклине (Нью-Йорк). Этот концертный зал вмещает 19 тысяч зрителей.

Шоу началось 26 октября в 19.00 по времени Нью-Йорка, что соответствует 06.00 27 октября по времени Нур-Султана.

На одной сцене с Димашем выступали такие звезды эстрады, как Филипп Киркоров, Николай Басков, Сергей Лазарев, Ирина Аллегрова, группа «А-Студио» и другие.

Толпа поклонников встречала Димаша Кудайбергена в аэропорту, а на концерте его выступление вызвало овации.

На своей странице в Instagram казахстанский певец обратился в своим зрителям со словами любви и благодарности. «10 желтоқсанда дәл осы жерде менiң концертiмде кездескенше!» (10 декабря увидимя прямо здесь на моем концерте!»), - написал Димаш.

Ранее сообщалось, что его сольный концерт в Нью-Йорке состоится 10 декабря на той же площадке, в Barclays Center.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Культура,
Поделиться:

Автор:

Влада Гук

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив