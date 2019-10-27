Рахмет, Нью-Йорк! - Димаш Кудайберген с триумфом выступил в шоу Игоря Крутого

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На радость всем фанатам, которые не смогли побывать на концерте, видеофрагменты выступления Димаша опубликованы в его Instagram, передает МИА «Казинформ».

Юбилейный концерт композитора Игоря Крутого «В жизни раз бывает 65» прошел на сцене Barclays Center в Бруклине (Нью-Йорк). Этот концертный зал вмещает 19 тысяч зрителей.

Шоу началось 26 октября в 19.00 по времени Нью-Йорка, что соответствует 06.00 27 октября по времени Нур-Султана.

На одной сцене с Димашем выступали такие звезды эстрады, как Филипп Киркоров, Николай Басков, Сергей Лазарев, Ирина Аллегрова, группа «А-Студио» и другие.

Толпа поклонников встречала Димаша Кудайбергена в аэропорту, а на концерте его выступление вызвало овации.

На своей странице в Instagram казахстанский певец обратился в своим зрителям со словами любви и благодарности. «10 желтоқсанда дәл осы жерде менiң концертiмде кездескенше!» (10 декабря увидимя прямо здесь на моем концерте!»), - написал Димаш.

Ранее сообщалось, что его сольный концерт в Нью-Йорке состоится 10 декабря на той же площадке, в Barclays Center.