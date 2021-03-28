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    14:46, 28 Март 2021 | GMT +6

    Рахим Ошакбаев прокомментировал усиление карантинных мер в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент ОФ «Центр прикладных исследований «Талап» Рахим Ошакбаев высказался касательно усиления карантинных мер в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ситуация с коронавирусом в Алматы, Нур-Султане и других регионах все равно остается тревожной. И, конечно, усиление карантинных мер пока остается единственным ответом в арсенале властей», - сказал Рахим Ошакбаев в телефонном разговоре корреспонденту агентства.

    Эксперт также поделился мнением о некоторых моментах, которые необходимо усовершенствовать.

    «В целом, уже больше года прошло с момента распространения пандемии коронавируса, и, к этому времени, мне кажется, можно было бы разработать более четкие протоколы посещения мероприятий. То есть, мы до сих пор приложение «Ashyq» используем в пилотном режиме, никаких QR кодов не используется и как-то не регламентирован допуск. До сих пор наблюдатели отмечают определенные противоречия, связанные с тем, что закрываются торговые центры, рестораны, а вместе с тем есть другие места массового скопления людей, где люди могут распространять инфекцию. Самое главное, в фундаменте всего, конечно же, лежит кампания по вакцинации, которая значительно отстает от ранее заявленных объемов и темпов. Пока не будет массовой вакцинации, к сожалению, мы будем находиться в таком совершено не понятном режиме. Это очень плохо, это большой ущерб наносит населению и бизнесу», - подчеркнул Рахим Ошакбаев.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1596 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Четыре региона Казахстана по-прежнему находятся в «красной» зоне.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Мнения Общество
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