Рахим Ошакбаев предложил создать Гражданский штаб по продвижению вакцинации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент ОФ «Центр прикладных исследований «Талап» Рахим Ошакбаев предложил создать Гражданский штаб по продвижению вакцинации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу Рахима Ошакбаева в сети Facebook.

«КРИЗИС, КОТОРЫЙ РАЗГОРАЕТСЯ ПРЯМО СЕЙЧАС.

В Казахстане вакцинировано всего 29% населения. Для сравнения, Канада привила 72% граждан, Великобритания - 69%, Италия - 64%, Франция - 62%, Германия - 61%, США - 57%. Впечатляют испанцы, которые вакцинируются ударными темпами – по 500 тысяч человек в сутки, итого 68%. Развитый мир начинает снимать маски и ограничения, несмотря на дельта-штамм. В этих странах смертность от коронавируса начинает носить единичный характер.

У нас же вакцинация забуксовала. Это значит, что мы будем обречены застрять в липком безвременье постоянных ограничений и локдаунов, в рваной и непредсказуемой работе МСБ, и самое печальное, еще долго терять и терять родных и близких от этого вируса. Вся лента в некрологах «Иманды болсын». Все это приведет к дальнейшей цепной реакции распространения кризиса в другие сферы - в экономику, политику, социальную сферу. Народ будет беднеть, МСБ разорится, недовольство политикой будет еще больше расти.

Почему в Казахстане все так плохо? Могу предположить, это результат нескольких трендов:- КРИТИЧЕСКИ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ К ВЛАСТИ. Любая официальная информация, в том числе о необходимости вакцинации, сразу воспринимается как ложь или манипуляция. Люди не верят официозу, заявлениям политических госслужащих. Фактически, вакцинация является своеобразным РЕФЕРЕНДУМОМ О ДОВЕРИИ К ВЛАСТИ. Как мы видим, доверия мало. И это недоверие перевешивает даже рациональные резоны самосохранения. Парадоксально, но похоже, что государственная пропаганда не только не эффективна, а наоборот, даже наносит вред, только раздувая недоверие к вакцинации.

- Кампания по вакцинации – это IQ-ТЕСТ В НАЦИОНАЛЬНОМ МАСШТАБЕ. Мы сейчас как нация наглядно демонстрируем свой средний уровень интеллекта и критического мышления, когда отрицаем достижения медицины, науки, тиражируем мифы о чипировании, 5G и прочие конспирологические теории.

- СЕТЕВОЙ ПОПУЛИЗМ, который сделал пропаганду против вакцинации невероятно эффективной. Антиваксеры вывели себя в топы, успешно оседлали волну всеобщего недовольства некомпетентностью и лицемерием наших чиновников, канализируя к себе накопившийся протестный потенциал. Мы проанализировали аккаунты 10-ти топовых антиваксеров - в совокупности, они имеют более 6,2 млн подписчиков. Просто вдумайтесь, насколько это ужасающая цифра. Любая политическая оппозиция отдыхает. Причем этих людей показывают по центральным телеканалам и основным интернет-порталам. Антиваксеры упиваются своей славой и безнаказанностью, видя, как власть их боится и пасует перед ними. Сразу после выступления президента по антиваксерам, они демонстративно и практически безнаказанно избили вице-министра здравоохранения в его же министерстве. Демонстративно нарушают санитарные ограничения, легко собирая донаты от своих подписчиков на оплату миллионных штрафов. Все это еще больше делегитимизирует власть и политическую систему. Я вижу, как антиваксеры уже становятся привлекательной ролевой моделью для молодежи.

- ИМПОТЕНЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА. Вакцинация – это в том числе экзамен и на состоятельность нашего гражданского общества. Отдельные лидеры общественного мнения либо робко ограничиваются единичными постами о своей вакцинации, либо просто стараются обходить эту тему, чтобы не терять подписчиков на этой непопулярной теме. Все разрознены. Многие рассорены на старых и давно забытых баталиях, отправив друг друга в бан, либо просто ревностно игнорируют друг друга. Заняты своими делами, своей практикой монетизации аудитории. Неспособны объединиться, чтобы хоть что-то сделать.

Последний абзац – это большой камень в огород общественников, к коим я себя отношу. Последние две недели я много общался с коллегами по цеху, медиками, чиновниками и пришел к выводу, что от правительства ожидать чуда не приходится. Если на публичной поляне кроме текущего сюжета избиения чиновников антиваксерами не появится хоть какой-нибудь третий актор, который сможет эффективно убеждать наш народ в необходимости вакцинации, то мы так и останемся страной третьего мира, застрявшей в пандемии.

Поэтому, предлагаю всем вменяемым людям объединиться и попробовать создать что-то вроде ГРАЖДАНСКОГО ШТАБА (ПРОЕКТНОГО ОФИСА) ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ВАКЦИНАЦИИ.

Нам нужно убедить в необходимости вакцинации 5 млн наших взрослых сограждан, не имеющих противопоказаний, чтобы достичь коллективного иммунитета, снять ограничения и преодолеть пандемию.

Давайте соберемся все вместе и сделаем план на ближайшие 3 месяца – что мы, как гражданское общество, без правительства, можем сделать, чтобы вернуться к НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ.

Мы в TALAP решили выделить бюджет 3 млн тенге в месяц на поддержку гражданской кампании по вакцинации, а также переводим часть наших сотрудников фултайм на 3 месяца на этот проект. Этих ресурсов безусловно недостаточно, но я верю, что силами гражданского общества и предпринимательства мы сможем организовать краудфандинг, и нам не нужна поддержка правительства.

ЧТО МОГУТ ДЕЛАТЬ УЧАСТНИКИ ШТАБА?

Мне кажется, есть как минимум два сценария, которые зависят от ваших возможностей: вы можете вести полноценную координацию работы штаба вместе с нами или как минимум, собирать достоверную информацию и распространять её на своём уровне – среди родственников, друзей, знакомых, соседей, коллег и т.д.

В нашем штабе есть мысли сделать несколько групп:

- аналитическую, которая будет заниматься сбором и перепроверкой информации, а также проводить социологические исследования,

- медийную, которая будет заниматься контентом: изготовлением текстов, мемов, тиктоков с пропагандой вакцинации;

- SMM - по работе с соц.сетями - заниматься распространением контента во всех крупных пабликах, WhatsApp-группах и т.п.

- группа по работе с бизнесом, крупными работодателями, с лидерами Ашык и антилидерами Ашык и т.д.

- горячая линия о побочных эффектах вакцин – мы должны настроить сбор информации о состоянии наших сограждан после прививок и её проверку.

Нам очень будут нужны такие люди:

- врачи, инфекционисты, которые бы работали с возражениями,

- пропагандисты и агитаторы,

- волонтеры для мониторинга пунктов вакцинации, проверки на «вшивость» тех, кто занимается торговлей паспортами.

Если есть еще какие-то идеи – пожалуйста предлагайте, давайте вместе обсуждать.

Для выработки путей решения проблемы и разработки плана действий предлагаю всем желающим вступать в группу в Whatsapp и телеграмм (ссылки в первом комментарии), а уже ближайшее время провести онлайн-конференцию в ZOOM по тому, как можно было бы организовать эту Гражданскую кампанию по борьбе с коронавирусом и структурировать работу Штаба.

Мы призываем всех отбросить идеологические разногласия. Сейчас перед нами стоит задача массовой вакцинации, без решения которой, никакие реформы, никакие дискуссии не имеют смысла.

P.S. Одна из идей, как можно было бы назвать эту кампанию/штаб/проектный офис – ВАКЦИНИРУЙСЯ! ЕЛ ҮШІН ЕГІЛЕМІН! ЗА ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ!», - заключил Рахим Ошакбаев.