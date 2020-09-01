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Рахим Ошакбаев: Новому агентству предстоит полностью переформатировать систему госпланирования

1 Сентября 2020 14:32
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Рахим Ошакбаев: Новому агентству предстоит полностью переформатировать систему госпланирования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор центра прикладных исследований «Талап» Рахим Ошакбаев прокомментировал создание новых агентств, о которых заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев в Послании от 1 сентября 2020 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Strategy2050.kz.

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Рахим Ошакбаев назвал Послание Президента РК многоаспектным.

«В первую очередь Президент начал с реформы госуправления. И мне кажется, что это одна из самых актуальных проблем, которая в настоящий момент есть. Именно из-за неэффективности госуправления у нас сильно страдают результаты в сфере образования, здравоохранения, и так далее. Соответственно, реформа госуправления начата, по сути, с реформирования системы государственного планирования и создания новых субъектов. Будут созданы Агентство по стратегическому планированию и реформам, Агентство по защите и развитию конкуренции, которые будет подчиняться напрямую Главе государства, а также обеспечена независимость Счетного комитета», - отметил Рахим Ошакбаев.

Он дополнил, что таким образом прослеживается попытка создать систему сдержек и противовесов, передача существенных полномочий Администрации Президента и непосредственно Президенту.

«Очень много будет зависеть от личности того, кто возглавит новые органы, в первую очередь, Агентство по стратегическому планированию и реформам. По сути, этому агентству предстоит полностью переформатировать систему государственного планирования. Мы переходим к новому институту национальных проектов. Действующие документы, которые у нас есть – Стратегия 2050, Стратегия 2025 требуют актуализации. Все это нужно увязать с бюджетным процессом. Это очень непростая задача. Еще очень важно, что Комитет по статистике переходит из подчинения Правительству в подчинение Главе государства. При этом он будет находиться в составе Агентства по стратегическому планированию и реформам. Это логичные решения», - добавил спикер.


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#Послание Президента РК-2020  
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