Рахат Калжан вышел в финал чемпионата Азии по борьбе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Улан-Баторе (Монголия) стартовали состязания по вольной борьбе в рамках чемпионата Азии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Казахстанец Рахат Калжан смог пробиться в финал весовой категории до 57 кг. В полуфинале он одолел Алмаза Сманбекова из Кыргызстана со счетом 6:5.

В финале Рахату будет противостоять Кумар Рави из Индии.

Также двое казахстанцев получили путевки в утешительный финал. За третье место поборются Талгат Сырбаз (до 70 кг) и Мамед Ибрагимов (до 97 кг).

Финалы стартуют в 16:00 по времени Нур-Султана.