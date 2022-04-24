Рахат Калжан стал серебряным призером чемпионата Азии по вольной борьбе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский вольник, выступающий в весовой категории до 57 килограммов Рахат Калжан завоевал серебряную медаль чемпионата Азии по видам борьбы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.

В финале ему противостоял серебряный призер Олимпийских игр Токио-2020 и двукратный чемпион Азии Рави Кумар, представляющий Индию. Встреча завершилась со счетом 2:12 - Р. Калжан забирает «серебро» континентального первенства.