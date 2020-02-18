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Рахат Бекболат установил новый мировой рекорд на Чемпионате Азии по тяжелой атлетике
НУР - СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Рахат Бекболат выступил последним из казахстанской команды на юношеском и юниорском Чемпионате Азии по тяжелой атлетике, проходящем в столице Узбекистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тяжелой атлетики.
Воспитанник кызылординской школы тяжелой атлетики поднял в сумме двоеборья 356 кг (158+198), это на 14 килограммов больше, чем у ближайшего соперника. Таким образом, стал Чемпионом среди юношей до 17 лет и среди юниоров до 20 лет и установив мировой рекорд среди юношей в упражнении «толчок».
Второе место у представителя Ирана Аболфази Хакнура – 342 кг (154+188), третье место на пьедестале за хозяином соревнований Азимджоном Ходжиевым, в сумме двоеборья поднявшего 333 кг(152+181).
На юниорском и юношеском Чемпионате Азии по тяжелой атлетике участвовало 14 женских и 18 мужских команд из 20 стран Азиатского континента.
За Казахстан выступали 10 спортсменов, все они заняли призовые места. Всего в активе нашей сборной 9 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые медали.
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