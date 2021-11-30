Рафаиль Кипшакбаев: Вакцина против коронавируса не может изменить генетический код человека

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вакцина против коронавируса не может изменить генетический код человека. Об этом сообщил доцент кафедры эпидемиологии, доказательной медицины и биостатистики Казахстанского медицинского университета Рафаиль Кипшакбаев в ходе онлайн-лектория, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Касательно генетических мутаций и так далее. ДНК человека – это очень защищенная структура. Это не значит, что каждый пришел, что-то подкрутил, изменил – и все. Если бы так было, то человек не был бы в том обличье, в котором он существует уже миллионы лет. Это и есть наш генетический код, который надежно защищен. Это раз. Второе – это, наверное, говорят те, кто прогуливал биологию в шестом классе и, соответственно, эту чушь несут. Невозможно этой вакциной встроиться в ДНК и изменить генетический код. Это просто нонсенс. Те, кто хочет в этом убедиться, пусть просто откроет учебник биологии за шестой класс. Третье – касательно осложнений. Здесь, понимаете, нужно говорить правду. Осложнения, теоретически, могут быть, как от любого лекарственного средства», – сказал Р. Кипшакбаев.

Ученый подчеркнул, что вероятность осложнений после вакцинации существует, но она ничтожно мала по сравнению с пользой.

Далее Р. Кипшакбаев пояснил, что переболевшие коронавирусной инфекцией не должны считать, что теперь они полностью невосприимчивы к коронавирусу, поскольку случаи повторного заражения не исключены. Перенесенная КВИ не означает обязательной выработки иммунитета к заболеванию – это зависит от того, как протекала болезнь, а также от индивидуальных особенностей организма человека. В отличие от болезни, вакцинация является тренировкой для организма, необходимой для того, чтобы последующие вероятные заражения человек переносил как можно легче. Перенесенная КВИ не является противопоказанием для вакцинации, не должна ей противопоставляться.