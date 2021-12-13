Радуюсь словам «найден, жив» - девушка-полицейский из Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Девушка полицейский из Актобе Асем Капанова в свободное время активно участвует в волонтерской работе. На протяжении нескольких лет она является волонтёром и координатором группы по поиску пропавших актюбинцев «ZELLO POISK». Волонтерская работа ей нравится, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Асем Капанова работает в управлении информатизации и связи департамента полиции уже второй год. Несмотря на небольшой стаж, она проявила себя как ответственный, надежный, справедливый сотрудник. За хрупкими плечами девушки имеются ряд благодарственных писем за активную волонтерскую работу.

Асем с детства мечтала работать в органах внутренних дел. Работа в полиции в определённой степени связана с работой волонтёров, так как данные сферы тесно сопряжены с неудобствами и рисками для жизни и здоровья как сотрудника полиции, так и волонтёра.

«Я очень горжусь, что являюсь участником команды. Рада, что от меня как от волонтера есть хоть какая-то польза для людей. Спасать жизни, услышать заветные слова «найден, жив» – это непередаваемые ощущения. Ради них стоит жить», - говорит Асем Капанова.

В группе «ZELLO POISK», где Асем является координатором, на сегодняшний день 25 человек. Ребята постоянно отрабатывают методики для поиска людей, ставят задачи, определяют направление поиска и делают всё возможное для осуществления данных задач.

В любое время дня и ночи они выезжают на поиски совершенно незнакомого человека, жертвуя своим временем и силами. Каждый из них вносит большой вклад в волонтерскую работу по поиску пропавших людей.