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Радуга в розовом небе: жителей Нур-Султана удивило необычное явление
17 Июня 2020 00:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане после проливных дождей жители могли наблюдать за необычным небом в вечернее время во вторник, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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К вечеру жители могли заметить не только образовавшуюся большую радугу, но и небо, окрашенное в розово-золотистый цвет. Также ближе к 21:00 можно было наблюдать, как солнце еще светило над Нур-Султаном.
Отметим, что пользователи социальных сетей также делятся фотографиями необычного вечера в Нур-Султане.
Ранее сообщалось, что в столице в ночь с 15 на 16 июня выпало больше половины месячных осадков - 24 мм осадков при норме в месяц - 37 мм.
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