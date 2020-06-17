+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 14 °С
Алматы: 21 °С
USD 403.68 EUR 457.53
RUB 5.79 CNY 57.05
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Радуга в розовом небе: жителей Нур-Султана удивило необычное явление

17 Июня 2020 00:01
Поделиться:
Радуга в розовом небе: жителей Нур-Султана удивило необычное явление

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане после проливных дождей жители могли наблюдать за необычным небом в вечернее время во вторник, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Неблагоприятные метеоусловия будут в  Шымкенте
Дожди с грозами пройдут в Казахстане 16 июня Штормовые предупреждения объявлены еще в трех регионах Казахстана Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и еще двух регионах

К вечеру жители могли заметить не только образовавшуюся большую радугу, но и небо, окрашенное в розово-золотистый цвет. Также ближе к 21:00 можно было наблюдать, как солнце еще светило над Нур-Султаном.

Отметим, что пользователи социальных сетей также делятся фотографиями необычного вечера в Нур-Султане.

Ранее сообщалось, что в столице в ночь с 15 на 16 июня выпало больше половины месячных осадков - 24 мм осадков при норме в месяц - 37 мм.





Подписывайтесь на наш канал:

#Видео   #Погода  
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив