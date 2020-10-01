Радует, что четверть участников праймериз в Алматинской области составляет молодежь - Еркебулан Акболатов

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области местная молодежь принимает самое активное участие в праймериз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Так, по словам руководителя молодежного крыла регионального филиала партии «Nur Otan» Еркебулана Акболатова, четверть всех участников политической кампании составляет именно молодежь.

«Участие молодежи в праймериз по Алматинской области составило 24,9 процентов. В их рядах есть и самые юные участники, которым исполнилось всего по 22 года. Это показывает активность нашей молодежи. Сегодня в 00.00 часов началось голосование в информационной системе «Праймериз», и уже сейчас у нас есть возможность сделать свой выбор», - отметил А.Акболатов.

Отметим, что для молодежи выделена 20-процентная квота от числа общего количества мандатов во всех уровнях.

«Это прежде всего, огромное доверие молодежи страны со стороны старшего поколения. Сегодняшняя молодежь, участвуя в праймериз, уже знает о конкретных целях проектов, которые намерена реализовывать. Предвыборные программы молодежи охватывают наиболее актуальные аспекты жизни, в их числе, к примеру, трудоустройство, борьба с безработицей, жилищное строительство, а также поддержка малого и среднего бизнеса. Но и, конечно, это повышение качества образования. То есть, наша молодежь готова к переменам и готова сама менять структуру и механизм страны на новые рычаги развития», - дополнил Е.Акболатов.