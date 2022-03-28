Радиостанция «Европа Плюс Казахстан» сделала заявление

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Радиостанция «Европа Плюс Казахстан» заявляет, что позиция, высказанная сотрудницей Любовью Пановой в ее личных аккаунтах в социальных сетях, не имеет ничего общего с политикой радиостанции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Instagram данного СМИ.

«Радиостанция «Европа Плюс Казахстан» заявляет, что позиция, высказанная нашей сотрудницей Любовью Пановой в ее личных аккаунтах в социальных сетях, не имеет ничего общего с политикой нашей радиостанции.

Информационная политика «Европы Плюс Казахстан» строится на таких незыблемых ценностях как интернационализм, суверенитет и благополучие Казахстана. В области международных отношений мы полностью разделяем и проводим в эфире политику Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева на международной арене.

В то же время, публичные высказывания нашего сотрудника будут рассмотрены на дисциплинарном комитете компании.

Информационная политика радиостанции «Европа Плюс Казахстан» строится на актуальных новостях, прошедших строгую проверку. В эфире нашего радио никогда не звучали и не звучат радикальные мнения или непроверенные факты, и впредь это также будет неприемлемо и недопустимо.

Мы любим своих радиослушателей, свою страну и продолжим и дальше делать все, чтобы наша работа служила миру и процветанию Казахстана», - говорится в публикации на официальной странице радиостанции в Instagram.