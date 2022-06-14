14 Июня 2022 14:48

Радиофобия казахстанцев мешает улучшить качество связи – Багдат Мусин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин заявил о нулевой эффективности установок базовых станций для улучшения качества связи. Только в Нур-Султане за первый квартал было установлено 37 таких станций и демонтировано – 35, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, из-за жалоб одного или двух жителей жилых домов специалисты вынуждены убирать уже установленные станции на крышах.

«Мы должны слушать 99 жителей в доме и обеспечивать качество связи или же одного жителя, у которого радиофобия? Он думает, что это все вредит его здоровью. У него в семье кто-то заболел раком, он думает, из-за этого (установки на крыше базовой станции - прим. ред.). И мы вынуждены постоянно, как неваляшки, в одном месте убирать, в другом месте устанавливать. Это неэффективная работа, однозначно», - поделился Б. Мусин во время проведения дня открытых дверей для депутатов и представителей операторов связи.

В связи с этим глава ведомства обратился к депутатам, чтобы рассмотреть данный вопрос на законодательном уровне. По его мнению, решение о сносе базовой станции должно приниматься большинством голосов, а организацию голосования нужно закрепить за объединением собственников имущества (ОСИ).

Он отметил, что в будущем для того, чтобы автомобили были автономными, без участия водителей, необходимо будет устанавливать базовые станции через каждые 500 метров.

«До установки базовых станций операторы связи берут разрешение на установку, что процедура отвечает санитарным нормам и правилам. Только после этого разрешено устанавливать базовые станции», - пояснила заместитель председателя комитета телекоммуникаций министерства Зульфия Кудайберегенова.

Она добавила, что сети связи в Казахстане развиваются в соответствии с мировыми тенденциями.