Радиофобия и «мобильная паника»: заблуждения и мифы о сотовой связи и 5G

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Доступная сотовая связь и мобильный интернет в наши дни — насущная потребность каждого. Все мы помним, как во время пандемии именно интернетизация сохранила общественные связи, став спасительной соломинкой в период вынужденной изоляции. Действия спасателей при катастрофах также очень серьёзно зависят от скорости соединения у служб спасения и наличия у пострадавших средств связи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

Недавние землетрясения в Турции — прямое тому подтверждение. К слову, понимая это, турецкие мобильные операторы включали связь для пострадавших районов, даже если у абонентов был отрицательный баланс.

Поразительно, как при таком уровне проникновения мобильных телефонов и интернета в нашу повседневность по всей земле находятся люди, пропагандирующие вопиющую радиофобию и мифы о мобильной связи. Особенно достается многострадальной связи пятого поколения, 5G. Этим страдают и казахстанцы, при том, что число абонентов сотовой связи с доступом к интернету перевалило за 17,4 млн.

Далее разберём популярные мифы и дезинформацию про мобильную связь и 5G. Каждое утверждение подкрепляется ссылкой на источник, по которой можно пройти и проверить предлагаемую информацию.

• 5G является причиной COVID-19. Ложь. COVID-19 — это вирусное заболевание, а любой вирус по определению не имеет отношения к 5G, как и ко и всем прочим сотовым технологиям.

• COVID-19 — это прикрытие для встраивания микрочипов в вакцину против COVID-19 для контроля над людьми через 5G. Ложь. Во-первых, назвать пандемию, которая унесла миллионы жизней по всему миру, и в РК в том числе, прикрытием — величайший цинизм. Во-вторых, микрочип с возможностями отслеживания или функциями 5G должен быть намного больше, чем отверстие иглы шприца. Для введения такого чипа потребуется шприц примерно в 13 раз больше, чем те, что используются при вакцинации. Кроме того, микрочип не будет работать без источника питания, способного передавать сигнал через мышцы, жировую прослойку и кожу. Заметим, эта достаточно бредовая концепция противоречит предыдущей, не менее бредовой — но любителей теорий заговора это не смущает.

• 5G ослабляет иммунную систему. Ложь. Нет никаких доказательств того, что технология 5G может оказывать какое-либо влияние на иммунную систему, в том числе на антигены, антитела и т. д.

• 5G вызывает рак. Ложь. 5G — это неионизирующее излучение, которое не повреждает ДНК, в отличие от ионизирующего излучения, повреждающего ДНК и действительно способного вызвать рак.

• Из-за 5G люди страдают от «электромагнитной гиперчувствительности». Ложь. Тут всё просто: не существует никаких реальных научных подтверждений существования этой «гиперчувствительности».

• 5G убивает птиц. Ложь. Излучение радиоволн частотой выше 10 МГц птицам не вредит (здесь можно посмотреть частоты сотовой связи).

Также радиофобы уверяют, что сеть 5G может использоваться для наблюдения за пользователями. Тут всё уже интереснее. Может, конечно. Как и в целом мобильная связь, а также стационарные телефоны, например. Этот вопрос решается законодательно. Технически всё, от радио и телевидения до домашнего и мобильного телефона и интернета, стационарного или нет, может стать источником наблюдения. А уж если прибавить повсеместные камеры наблюдения в домах, магазинах и на улицах, становится тем более очевидно, что 5G в этом вопросе не меняет ровным счетом ничего.

К слову, именно возможность обнаружить устройство является ключевым источником спасения в случае катастроф, нападений, военных действий. Разумеется, преступники могут всерьёз размышлять, как уйти от преследования закона, отключив мобильник, но мирные законопослушные жители, напротив, рассчитывают на то, что телефон станет спасительным маячком для служб спасения в случае опасности и форс-мажора. Так или иначе, наличие именно 5G здесь не принципиально.

К сожалению, радиофобные настроения опасны для всех. Так, радиофобы не только портят и сжигают вышки и оборудование (1, 2, 3, 4) по всему миру, но и нападают на инженеров и техников, и, что особенно опасно, оставляют без связи и доступности экстренных служб регионы во время чрезвычайных ситуаций.

Председатель Комитета телекоммуникаций МЦРИАП РК Ержан Мейрамов подчеркнул, что необходимо изменение законодательства, чтобы из-за мнения одного человека-радиофоба не страдало остальное население. Предложены через депутатов поправки к законодательству. Это крайне актуальный вопрос, иначе казахстанцам «не светит» не то что 5G — мы рискуем остаться вообще без связи, ведь уже сейчас из-за радиофобии необразованных граждан даже столица в плане мобильного покрытия полна «слепых пятен».

Самое забавное и грустное: радиофобия вовсе не новое явление. Всевозможными ужасами от бесплодия до вымирания люди пугали других и пугались сами и когда появилось собственно радио (более века назад), и когда массово внедрялась бытовая техника — причём не только микроволновки, что ещё можно было бы теоретически как-то понять, но и стиральные машины, например. А уж как доставалось компьютерам, когда оказалось, что в них бывают «вирусы»... Тем не менее человечество не только не вымирает, но и растёт невероятными доныне темпами. Но поклонников глупых мифов это не убеждает.

А тем временем связь поколения 5G, до повсеместного внедрения которой нам, к сожалению, ещё достаточно далеко, способна запустить новую волну экономического роста по всему миру.

Анализ GSMA Intelligence показывает, что 5G может стать центральной опорой для всестороннего развития. Преимущества 5G для таких секторов, как здравоохранение и образование, производство и государственное управление, включая умные города, неоспоримы.