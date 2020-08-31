Радиофобия алматинцев создает проблемы в улучшении покрытия интернета

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В акимате Алматы рассказали об улучшении интернета для качественного дистанционного обучения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления цифровизации Алматы Баян Конирбаев отметил, что в Алматы были определены 169 точек с низкой проводимостью интернета и мобильной связи, в том числе «слепые» зоны. На сегодня завершены работы по 141 точке.

«Для улучшения покрытия интернета по 169 точкам до 5 сентября гарантируется включение хотя бы одного оператора связи в данном направлении. Вместе с тем, дополнительно идет работа по усилению сигнала, чтобы у горожан была возможность использования качественного и доступного интернета», — отметил Баян Конирбаев.

Помимо этого, как отмечает руководитель управления цифровизации, в данном направлении радиофобия горожан создает определенные проблемы.

«Закрывая вопросы по точкам, мы пересекаемся с другой проблемой. Это вопросы по радиофобии. По мкр Жас Канат, Шугыла, Карагайлы, 6-й градокомплекс у нас были проблемы, когда, определив точку, установив антенно-мачтовую станцию, мы не можем найти общий язык с жителями, которые категорически против», - рассказал Баян Конирбаев, заверив, что в данном направлении ведется информационно-разъяснительная работа.

В заключение он отметил, что радиофобия относительно базовых станций «не до конца обоснована», и что одна сотовая вышка излучает объем пропорционально ниже, чем микроволновая печь, когда она находится в рабочем режиме.