Радиоактивное загрязнение остается в зоне Семипалатинского полигона – депутат Василий Олейник
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На Семипалатинском испытательном ядерном полигоне все еще остаются участки с радиоактивным загрязнением. Об этом заявил депутат Мажилиса Парламента РК Василий Олейник, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Поводом для данного депутатского запроса стали обращения общественных организаций и жителей Восточно-Казахстанской области по проблемным вопросам социальной защиты граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне (далее - СИЯП)», - сказал Василий Олейник в своем депутатском запросе на пленарном заседании Мажилиса.
По его словам, ранее в адрес Правительства Республики и профильного Министерства неоднократно направлялись депутатские запросы о существующих проблемных вопросах, разрешение которых необходимо для приведения территории СИЯП в безопасное состояние.
«Однако до настоящего времени они продолжают оставаться актуальными. Так, из 18 300 кв. км территории бывшего ядерного полигона комплексное обследование (радиоэкологическое и экологическое) проведено лишь на территории 10 410 кв. км. В результате обследования выявлены значимые участки радиоактивного загрязнения, основные пути и механизмы текущего и потенциального распространения радиоактивных веществ, которые носят локальный характер», - отметил мажилисмен.
Он привел примеры.
«Например, на территории испытательных площадок «Дегелен», «Сары-Узень», «Балапан», «Телькем», «Опытное поле» и объект «Атомное озеро» выявлены участки со значительным радиоактивным загрязнением, представляющим опасность, как для окружающей среды, так и населения, проживающего вблизи полигона», - заключил депутат.
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