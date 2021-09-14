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    14:00, 14 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Радио «Шалкар» станет доступно еще в трех районах Павлодарской области

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В честь 30-летия Независимости Казахстана радио «Шалкар» станет доступно дополнительно для более чем 20 тысяч жителей Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой напресс-службу МИОР РК.

    В зону охвата вышеуказанной РТС попадают 37 населенных пунктов Майского, Лебяжинского и Павлодарского районов области. Принять сигнал радиопрограммы «Шалкар» можно будет в FM диапазоне на волне 104,4.

    Вместе с тем сообщается, что с 13 по 27 сентября 2021 года, с 10.00 до 18.00, на радиотелевизионной станции «Аккулы» идут работы по установке и монтажу передающего антенно-фидерного устройства.

    В ходе проведения работ будет временное пропадание вещания радиопрограмм «Qazaq radiosy» и «Халык радио».

    АО «Казтелерадио» приносит извинения за временные неудобства.

    В случае возникновения дополнительных вопросов вы можете обратиться в call-center акционерного общества по следующим номера: 8 8000 800 193 (с мобильного телефона звонок бесплатный) , +7(727) 2 581 500.

    Также можно отправить сообщение на электронный адрес [email protected].


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