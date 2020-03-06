Радио Эквадора проведет трехчасовой марафон песен Димаша

ЭКВАДОР. КАЗИНФОРМ - 7 марта эквадорское радио «Radio Stereo Mundo La Mega» будет транслировать песни Димаша Кудайбергена с 12:00 по 15:00 по местному времени, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dimashnews.com.

Об этом на своей инстаграм-странице рассказал фан-клуб Димаша в Эквадоре.

«Radio Stereo Mundo La Mega» – национальное эквадорское радио, частота которого составляет 90,5 FM. Оно является одним из самых популярных и прослушиваемых радио в стране.

Чтобы достичь этого, администрация фан-клуба разработала портфолио Димаша, пользуясь информацией из официальных источников, и составила трек-лист.

Основателями клуба являются Люсия Лема и Эвелин Макиас. Они создали команду из большого количества Dears из Эквадора, и с момента своего основания работают над продвижением творчества Димаша в своей стране.

Договориться с радио удалось Каролине Аведаньо, которая является частью администрации фан-клуба. Вести трансляцию будет известный диктор «Radio Stereo Mundo La Mega» Даниэль Эспиноза.

«Мы считаем, что Димаш – лучший певец в мире, и что его необыкновенный голос обязательно должен быть услышан в нашей стране. Он научил нас, что музыка – истинное выражение искусства и любви, что у нее нет языка и нет границ. Поэтому, мы активно продолжаем свою работу с продвижением творчества Димаша», – поделился фан-клуб.

Тем временем Димаш Кудайберген продолжает свой евротур. Сегодня он прилетел в Ригу (Латвия), где завтра состоится его концерт.