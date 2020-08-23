Радио «Димаш» запустили в Польше фанаты казахстанского певца

ВАРШАВА. КАЗИНФОРМ – Уникальный проект «Радио Димаш» запустили сегодня польские фанаты популярного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена, передает МИА «Казинформ».

«Мы рады сообщить, что с сегодняшнего дня официально начинает свою деятельность RadioDimash.pl! Это наш ответ на отсутствие творчества Димаша Кудайбергена в польских СМИ. Это официально зарегистрированная радиовещательная станция, за транслируемый ею контент предусмотрена выплата гонорара авторам и исполнителям. Радио транслирует свои программы через собственную платформу вещания и максимально возможное количество платформ, связанных с радиостанциями. Оно связано с TuneIN, Spinitron, SoundCloud, Twitter и т.д. Миссия RadioDimash.pl заключается в пропаганде и популяризации творчества Димаша Кудайбергена. Мы хотим приблизить музыкальный мир, который сформировал Димаша, и тот, для которого он сам стал источником вдохновения», - говорится в сообщении, опубликованном на странице Dimash Kudaibergen Fan Club Poland в Facebook .

Как отмечается, RadioDimash.pl имеет студию вещания, занимающуюся планированием и графиком программ. Также имеется студия для онлайн-трансляций и производства передач и подкастов. Планируется, что радио будет транслировать тематические музыкальные блоки, репортажи, интервью, литературные и туристические передачи, авторские передачи для взрослых и детей, прямые эфиры с участием слушателей.

«В музыке, конечно, будет доминировать Димаш, но найдется место для других, польских и зарубежных исполнителей: певцов и инструменталистов, близких к Димашу музыкально. RadioDimash.pl открыто для сотрудничества с другими фан-клубами Димаша Кудайбергена по всему миру. RadioDimash.pl - это проект, инициированный и реализованный объединением «Dimash Kudaibergen Fan Club Polska». Мы являемся официально зарегистрированным польским фан-клубом. Мы хотим, чтобы Димаш стал популярным в нашей стране и во всем мире. Мы мечтаем о его концерте в Польше!» - сообщили в фан-клубе.