Радикалов-рецидивистов отправили в тюрьму строгого режима в области Абай

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - За публичные призывы к совершению акта терроризма и склонению к противоправным действиям своих знакомых судом города Семей двое граждан приговорены к 9 и 7,5 годам лишения свободы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента КНБ по области Абай.



Оба осужденных ранее судимы за аналогичные преступления.

Следствием доказано, что оба рецидивиста активно распространяли среди верующих радикальную религиозную идеологию и призывали к насильственным действиям в отношении гражданских лиц и сотрудников правоохранительных органов.

Отмечается, что их вина полностью доказана свидетельскими показаниями, вещественными доказательствами и оперативными материалами.

Поданная апелляция по изменению срока наказания Абайским областным судом оставлена без изменения.

Отбывать сроки радикалы будут в тюрьме строго режима.