Радикальные группировки ликвидируют в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области в ходе антитеррористической операции, по данным МВД, задержали 20 человек. У них изъяли 40 единиц огнестрельного оружия и более 500 боеприпасов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 24.kz.

В регионе продолжается работа по ликвидации радикальных группировок. На въезде в город установлены блокпосты. Военнослужащие тщательно проверяют автомобили и документы всех пассажиров.

Как сообщили в пресс-службе местного департамента полиции, с сегодняшнего дня контрольно-пропускные пункты появились и в самом областном центре. Полицейские просят жителей не выходить на улицу без крайней необходимости.