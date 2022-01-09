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    17:48, 09 Январь 2022 | GMT +6

    Радикальные группировки ликвидируют в Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области в ходе антитеррористической операции, по данным МВД, задержали 20 человек. У них изъяли 40 единиц огнестрельного оружия и более 500 боеприпасов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 24.kz.

    В регионе продолжается работа по ликвидации радикальных группировок. На въезде в город установлены блокпосты. Военнослужащие тщательно проверяют автомобили и документы всех пассажиров.

    Как сообщили в пресс-службе местного департамента полиции, с сегодняшнего дня контрольно-пропускные пункты появились и в самом областном центре. Полицейские просят жителей не выходить на улицу без крайней необходимости.


    Теги:
    МВД РК Закон и право ЧП-2022 Алматинская область
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