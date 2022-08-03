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Радиационный фон на бывших урановых рудниках будут контролировать в СКО
3 Августа 2022 14:40

Радиационный фон на бывших урановых рудниках будут контролировать в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Бывшие урановые месторождения в Северо-Казахстанской области сейчас находятся на балансе местных исполнительных органов. Признание территорий бесхозными и передача акиматам сельских округов позволили их огородить должным образом и установить соответствующие знаки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В регионе шесть законсервированных урановых рудников: «Грачевское», «Косачинное» и «Дергачевское» в Айыртауском районе, «Шокпакское», «Акан-Бурлукское» и рудник без названия возле села Токсан би в районе им.Г.Мусрепова. Бездействуют они с начала 2000-х годов. С того времени они оставались бесхозными. Люди разбирали здания, расположенные на территориях, ограждений и знаков радиационной безопасности там не было.

Экологи регулярно замеряли уровень гамма-излучений на бывших шахтах и настаивали, что потенциально опасную территорию нужно закрыть. В прошлом году бывшие месторождения передали на баланс акиматов сельских округов и дело сдвинулось с мертвой точки.

«Установлены ограждения, знаки радиационной безопасности. Теперь местные исполнительные органы будет постоянно проводить мониторинг радиационного фона», - сообщил руководитель департамента экологии Азамат Бектасов.

Последние измерения проводились в прошлом году. Угрозы здоровью и жизни людей нет.


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