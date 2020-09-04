Ради видео для Tik-Tok устроил беспредел на дороге водитель в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы ради видео для Tik-Tok водитель устроил беспредел на дороге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео сначала было опубликовано в Tik-Tok. Затем появилось в других социальных сетях. На нем видно, как автомобиль двигается в западном направлении по улице Абая, и на пересечении с проспектом Сейфуллина поворачивает на противоположную встречную дорогу.

Как проинформировали в департаменте полиции города, водителя-нарушителя установили.

«Водитель установлен. Материалы административного дела направлены в суд. За данное нарушение ему грозит лишение прав на срок от 6 месяцев», пояснили в ведомстве.

Кроме того, в полиции отметили, что в большом городе с активным потоком транспорта совершение подобных нарушений водителями крайне опасно.

«Эти водители должны думать не только о своей безопасности, но и окружающих»,- добавили в полиции.