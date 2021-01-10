Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Ради светлого будущего: воспитывающие 12 детей супруги из ВКО проголосовали на выборах

10 Января 2021, 17:35
Ради светлого будущего: воспитывающие 12 детей супруги из ВКО проголосовали на выборах

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Перспективного будущего, мира и благосостояния своим детям желает каждая мама. Многодетная мама Евгения Черкашина вместе с супругом воспитывают 12 детей. Женщина не скрывает – времени на все не хватает, но в выборах семья приняла участие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

«Мы решили, что пойдем не только я, супруг и наши совершеннолетние дети, но и те, что младше. Пусть посмотрят, как и где проходят выборы. Чтобы уже сейчас для них это становилось важным мероприятием, в котором необходимо принимать участие», – отметила Евгения Павловна.

Поддержка государства многодетных семей имеет огромное значение для семьи Черкашиных.

«Какие программы и проекты будут разработаны и приняты в новом году, во многом зависит от того, кто будет представлять интересы народа в маслихатах и Мажилисе», – поделилась Евгения Павловна.

Она выразила надежду, что выбранный ранее курс поддержки многодетных семей благодаря верному народному выбору будет продолжен.


Восточно-Казахстанская область   Выборы   Общество   Выборы-2021  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом
Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом