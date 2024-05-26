Ради будущего детей - семья воссоединилась после паводков в Костанайской области

Семья Тайбура Кокишева из Амангельдинского района Костанайской области является одной из 165 пострадавших семей, понесших ущерб от паводка. До стихийного бедствия семья была вынуждена жить раздельно, так как старшие дети посещали школу и жили у родственников. Теперь ситуация изменилась — семья воссоединилась и будет проживать в Аркалыке. С ними побеседовал корреспондент агентства Kazinform.

Отец семейства Тайбур Кокишев рассказывает, что до начала паводков они вынуждены были жить с семьей раздельно — детям нужно было посещать школу, а это вызывало определенные трудности.

— У нас большая многодетная семья. Я, супруга и 5 несовершеннолетних детей. Проживая в поселке, мы сталкивались с трудностями в обучении детей так как ближайшая школа находится в селе Байгабыл. В начале учебного года приходилось отвозить детей к моему брату и оставлять их там на весь учебный год. Так и приходилось жить раздельно, — рассказывает глава семьи.

При паводке было потеряно все: дом, скот, сарай, домашняя утварь. Вода оставила без имущества, но, как говорит сам герой, главное что все остались живы и здоровы.

В свою очередь, местным исполнительным органом было предложено семье переехать в Аркалык, где на данный момент строится новый многоэтажный дом. Уже в скором времени Тайбур Кокишев получит ключи от квартиры и будет жить вместе со своими родными, оставлять детей и быть от них далеко не придется — семья воссоединится уже осенью.

— Мы рады, что теперь на время учебы в школе детям не нужно будет уезжать. Да возможностей в городе гораздо больше, чем в селе, помимо занятий в школе дети могут посещать кружки и секции, ходить в кино, а самое главное — интернет более доступный. В общем мы очень благодарны государству за оказанную нам поддержку и верим, что наша новая жизнь в городе будет благополучной и счастливой, — отметил Тайбур Кокишев.

Как пояснил заместитель акима Амангельдинского района Сундет Ганиев, им будет предоставлена просторная 3-комнатная квартира площадью 80 квадратных метров. Ключи будут получены уже в сентябре этого года.