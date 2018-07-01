Рад вернуться в Казахстан - сербский футболист Мирослав Лечич

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Все меньше времени остается до закрытия летнего трансферного окна в казахстанском футболе, и многие клубы давно уже бросили в бой своих новобранцев. В списке игроков, которые пополнили составы участников турнира КПЛ в июле, значится и фамилия хорошо известного казахстанским любителям футбола серба Мирослава Лечича, который в своей дебютной игре за петропавловский «Кызыл-Жар СК» успел отметиться забитым мячом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на республиканского интернет-портала Sports.kz.

- Мирослав, рады вновь вернуться в чемпионат Казахстана?

- Конечно. Я выступал здесь на протяжении трех с половиной лет, и у меня все было хорошо, поэтому рад вернуться в КПЛ вновь после полутора лет отсутствия.

- Как сложился ваш переход в «Кызыл-Жар СК»?

- Сначала мне поступило предложение из «Иртыша», но там у меня не сложилось. Когда я был в Павлодаре, мне позвонил Али Алиев и спросил, как у меня дела. Потом поинтересовался, не хочу ли я помочь «Кызыл-Жару СК» остаться в Премьер-Лиге. Видно, что игроки и коллектив в Петропавловске хорошие. Честно говоря, я уверен, что мы останемся в КПЛ. Команда у нас с характером, видно, что качество есть.

- Долго ли думали над тем, стоит ли ехать в Петропавловск?

- Когда Али Алиев позвонил и рассказал, что и как, я вообще не думал, а сразу сюда приехал.

- Вы готовы вместе с командой решать задачи по сохранению прописки в КПЛ?

- Конечно, конечно. Как я уже сказал, я пришел в «Кызыл-Жар СК» потому, что уверен в сохранении нами места в КПЛ.

- Были ли у вас другие предложения по продолжению вашей профессиональной карьеры?

- Было несколько вариантов, но ничего конкретного. Могу сказать, что когда в Казахстане трансферное окно еще не открылось, я уже был здесь.

- Насколько известно, в последнее время вы выступали в сербском «Металаце». Без проблем расстались с этим клубом?

- В «Металаце» хотели, чтобы я остался. У меня был контракт с клубом на полтора года, поэтому имелись некоторые трудности при расторжении, но я им сказал, что хочу поехать в Казахстан, так как хорошо там себя чувствую. В итоге руководство клуба со мной согласилось. Но сложности кое-какие были.

- На какой срок рассчитан ваш контракт с «Кызыл-Жаром СК»?

- До конца текущего сезона.

- До переезда в Петропавловск были ли вы знакомы с кем-либо еще из футболистов клуба кроме Али Алиева?

- Да, - с Андреем Шабаевом и Сергеем Скорых я играл в «Таразе», а с Фредди Коронелем - в «Акжайыке».

- Как можете оценить атмосферу в команде?

- Все отлично. Команда хорошая, и все сделано для того, чтобы клуб остался в КПЛ на следующий сезон.

- В первой игре за свою новую команду вам удалось отличиться забитым мячом. Насколько это важный момент для вас?

- Для меня очень важно начать свою жизнь в новой команде с забитого мяча, - в том числе, и для уверенности. Жаль, что мы проиграли. Рассчитывали на другой результат, но пропустили два гола. Это была сложная игра, однако мы показали, что тоже умеем играть в футбол. У нас было много хороших моментов, но не получилось. Я думаю, все, что у нас не получилось в Кызылорде, нам удастся реализовать в следующем матче.

- Вам уже удалось найти взаимопонимание на поле с партнерами по новой команде?

- Я тренируюсь с ребятами 2-3 недели. Просто сейчас еще много новых вещей для меня - и в плане тактики тоже, но уже начинаю понимать. Конечно, еще пару игр - и все будет хорошо. У меня была большая пауза между чемпионатами - два месяца, поэтому несколько игр будут тяжелыми.

- Почему «Кызыл-Жар СК» в игре против «Кайсара» не смог рассчитывать на очки, на ваш взгляд?

- Честно говоря, «Кайсар» - очень хорошая команда, и погода в Кызылорде - разница с петропавловской примерно на +20 градусов, но мы проиграли не из-за этого. Пропустили два гола в первом тайме, у нас тоже было три-четыре момента, но не забили. Если бы мы реализовали свой момент чуть раньше, то у нас было бы больше шансов в этом матче. Команда рассчитывала на очки, но так получилось.

- Что изменилось в чемпионате Казахстана после вашего последнего выступления в КПЛ?

- Сейчас за выживание в Премьер-Лиге чемпионата Казахстана борются, можно сказать, шесть команд, а тогда претендентов на вылет было всего три. Уровень коллективов выровнялся, и только две команды отличаются - это «Кайрат» и «Астана». Ну, и «Тобол» с «Ордабасы» тоже идут в лидерах.