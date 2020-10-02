Рад, что партия сделала такой смелый шаг и реализовала праймериз - Султанбек Бекешев

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Своим мнением от участия в праймериз с корреспондентом МИА «Казинформ» поделился председатель АОФ МК «Jas Otan» Султанбек Бекешев.

«Считаю, что праймериз – будущее МК «Jas Otan». Мы представляем молодежь, а это хорошая возможность для молодежи проявить себя. Для партии такой процесс позволяет выявить большое количество инициативных лидеров среди всех категорий. Очень много хороших идей. Все наши программы основываются на программах города, области, районов. Но у каждого есть своя направленность. Считаю, что это правильно», - поделился с МИА «Казинформ» С. Бекешев.

Как отметил спикер, он представляет вопросы молодежи. Вместе с МК «Jas Otan» в целом по республике они участвуют в разработке дорожных карт, программных документов в области молодежной политики.

«В Акмолинской области мы провели порядка 80 встреч, выслушали молодежь и на основании этого создали дорожную карту. Она рассчитана на 5 лет. В ней есть конкретные индикаторы, которых мы должны достичь. Моя предвыборная программа основывалась на этих позициях. Считаю, что среди основных проблем молодежи на первом месте стоит жилье, на втором –трудоустройство. Кстати, это не только среди молодежи. Поэтому я рад, что у нас в стране на политическом поприще партия сделала такой смелый шаг и реализовала праймериз. В истории Казахстана такое впервые. Но это веление времени. Со своей стороны ожидаю, чтобы победили как можно больше молодых людей, так как в этой сфере много нерешенных вопросов. И если молодые люди будут представлять город, район, область на более высоком уровне, они помогут решить их», - добавил С. Бекешев.