25 Мая 2022 16:25

Рационально использовать отходы фосфогипса призвал депутат Мажилиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Особую экологическую проблему представляют отвалы фосфогипса. Об этом на пленарном заседании Мажилиса заявил депутат Мейрамбек Толепберген, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«ТОО «Казфосфат» на территории Жамбылской области - гигант химической промышленности Казахстана. Продукция компании пользуется всемирным спросом. При этом вместе с эффективностью предприятия растут и отходы фосфогипса. Хотя фосфогипс является остаточным продуктом, в то же время это очень ценное вещество с экономической точки зрения. Солонец на сельскохозяйственных почвах известен как мелиорант, восстанавливающий баланс засоленных земель. Он позволяет увеличить выручку сельхозпродукции в 2-3 раза. Однако в эти дни в непосредственной близости от города Тараза, на обочине дороги в направлении Тараз-Аса происходит горный завал, то есть 14 млн тонн фосфогипса оказывают существенное влияние на экологическое состояние региона. Ежегодно к этому добавляется 2 млн тонн фосфогипса», - сказал М. Тулепберген, оглашая депутатский запрос первому заместителю Премьер-Министра Роману Скляру.

По его словам, в 2020 году совместно с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов разработана дорожная карта комплексного решения экологических проблем Жамбылской области. В нем определено, что данный остаток может быть использован в качестве мелиоранта в сфере сельского хозяйства. Однако дорожная карта сегодня не реализуется. В связи с планируемым увеличением производства минеральных удобрений компанией согласован проект по строительству третьего отвала на 135 га. Проектный объем превышает 19 млн тонн. Скопление фосфогипса в отвалах в горном массиве представляет особую экологическую проблему для города Тараза с населением около 400 тыс. человек, сложившаяся ситуация усиливает требование рассмотреть срочные шаги по охране природы.

«Эти общественно значимые вопросы необходимо решать всесторонне с участием соответствующих министерств. Во-первых, просим расширить возможности эффективного использования производственной продукции и организовать выделение средств за счет субсидий на транспортировку в регионы и аграриям. Во-вторых, необходимо срочно рассмотреть все подходы к улучшению этой экологической ситуации в регионе», - подчеркнул депутат.