Работы юных фотографов из детдома Караганды удивили профессионалов
«Я преподаю фотодело достаточно долго. Когда пригласили учить воспитанников детского дома, охотно согласилась. Набрали группу желающих – девять мальчишек и девчонок в возрасте от 14 до 16 лет. Очень здорово, что ребята разные. У каждого свой взгляд, предпочтения. И всего за полгода занятий они смогли постичь многое – и в теории, и в практике», – рассказала преподаватель Ирина Майер.
По её словам, начали с простого, рассказали о выборе техники и настройках фотоаппарата. Затем были уроки по композиции, цвету. Учеников познакомили с историей мировой фотографии. Генерация идей, креативное мышление – этому тоже учили юных фотографов. И самое главное, это, конечно, практические занятия и по мастерству съёмки, и по обработке фотографий с помощью компьютерных программ. Уроки по работе со светом проходили в студии на профессиональном оборудовании.
«На конкурс ребята готовились в течение месяца. Идеи были их собственные. Я просто консультировала, как лучше их осуществить. Получилось здорово. Каждая работа со своим смыслом: о том, что хочется обрести свой дом, что нужно ценить любовь. Неведомые сказочные миры – под водой и на Луне. В портретах авторы максимально передали женственность, нежность, чувственность своих моделей», – отметила Ирина Майер.
«Волшебные миры» Константина Макарова покорили жюри. Он занял первое место. Костя показал мастерство монтажа и журнальной ретуши фотографий. В одной из работ он пофантазировал про возвращение домой с Луны на Землю.
Второе место присудили Наталье Кондратьевой за фото с бокалами и игру со светом.
Без призов и подарков никто не остался. Награды получили все участники конкурса.
После летних каникул фотошкола продолжится. По словам преподавателя, программа будет усложняться. В планах принять участие в городской выставке вместе с профессиональными фотографами.