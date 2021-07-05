Работы юных фотографов из детдома Караганды удивили профессионалов

КАРАГАНДА. КАЗИНОРМ – В Караганде, в детском доме для детей с ограниченными возможностями, открыли фотошколу. Социальный проект спонсировал один из предпринимателей. Уроки даёт мастер. Работы, которые ученики представили на первый конкурс, удивили профессионалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я преподаю фотодело достаточно долго. Когда пригласили учить воспитанников детского дома, охотно согласилась. Набрали группу желающих – девять мальчишек и девчонок в возрасте от 14 до 16 лет. Очень здорово, что ребята разные. У каждого свой взгляд, предпочтения. И всего за полгода занятий они смогли постичь многое – и в теории, и в практике», – рассказала преподаватель Ирина Майер.

По её словам, начали с простого, рассказали о выборе техники и настройках фотоаппарата. Затем были уроки по композиции, цвету. Учеников познакомили с историей мировой фотографии. Генерация идей, креативное мышление – этому тоже учили юных фотографов. И самое главное, это, конечно, практические занятия и по мастерству съёмки, и по обработке фотографий с помощью компьютерных программ. Уроки по работе со светом проходили в студии на профессиональном оборудовании.

«На конкурс ребята готовились в течение месяца. Идеи были их собственные. Я просто консультировала, как лучше их осуществить. Получилось здорово. Каждая работа со своим смыслом: о том, что хочется обрести свой дом, что нужно ценить любовь. Неведомые сказочные миры – под водой и на Луне. В портретах авторы максимально передали женственность, нежность, чувственность своих моделей», – отметила Ирина Майер.

«Волшебные миры» Константина Макарова покорили жюри. Он занял первое место. Костя показал мастерство монтажа и журнальной ретуши фотографий. В одной из работ он пофантазировал про возвращение домой с Луны на Землю.

Второе место присудили Наталье Кондратьевой за фото с бокалами и игру со светом.

Без призов и подарков никто не остался. Награды получили все участники конкурса.

После летних каникул фотошкола продолжится. По словам преподавателя, программа будет усложняться. В планах принять участие в городской выставке вместе с профессиональными фотографами.